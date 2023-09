Lastnik sam prežagal del goreče lope in jo porušil

Ob 18.58 je v naselju Zagradec pri Grosupljem, zagorela strojna lopa velika okoli 4 x 7 metrov. Lastnik je sam prežagal del goreče lope in jo porušil. Gasilci PGD Zagradec pri Grosupljem, Grosuplje, Šmarje Sap, Gatina ter Veliko in Malo Mlačevo so pogasili požar, ki je uničil polovico lope, poroča Uprava za zaščito in reševanje.