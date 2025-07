Lastnik kuril odpadke, v Novem mestu zgorel hlev

V četrtek nekaj po 19. uri so novomeške policiste obvestili, da ga gori lesen objekt na Vidmarjevi ulici v Novem mestu. Požar so gasilci pogasili, zgorel je celoten hlev, v katerem ni bilo živali in lesen objekt s senom in dvema kosilnicama.

Po prvih ugotovitvah naj bi lastnik v neposredni bližini kuril odpadke, ogenj pa se je razširil na oba objekta. Policisti nadaljujejo s preiskavo, ugotavljanjem vseh okoliščin in vzroka za nastanek požara.