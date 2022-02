Lastnik bo ukradeni avto dobil nazaj: poglejte, kaj se je zgodilo (FOTO)

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota so v ponedeljek okrog 23.30 na avtocesti A5, na počivališču v Murski Soboti, kontrolirali osebni avtomobil znamke Fiat, tip 500, srbskih registrskih številk. Pri kontroli vozila in listin je bilo ugotovljeno, da je bilo vozilo odtujeno 19. februarja letos v Italiji in je zanj razpisan ukrep v schengenskem informacijskem sistemu. Policisti so vozilo zasegli in bo po končanem postopku vrnjeno lastniku.

Ukradeno vozilo je vozil 65-letni državljan Srbije, za katerega je bilo v nadaljnjem postopku ugotovljeno, da je predhodno že bil obravnavan za tovrstna kazniva dejanja in je z namenom zakritja svoje kriminalne preteklosti zamenjal osebne podatke. Zoper osebo je bilo odrejeno pridržanje in bo skupaj s kazensko ovadbo priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja prikrivanje po 217. členu KZ-1, so zapisali v poročilu PU Murska Sobota.