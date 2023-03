Lanski rop Evris obžaluje, Bojanu želi, naj počiva v miru (FOTO)

»Žal mi je, da sem to storil. Žena pokojnega oškodovanca je priglasila premoženjskopravni zahtevek v najmanjšem možnem znesku. Gospod je v tem dogodku sigurno doživel stres. Naj počiva v miru.«

Tako je 22-letni Evris Ramić po priznanju krivde za lanski rop na ljubljanskem okrožnem sodišču zaključil še eno od svojih sodnih zgodb. Nabralo se jih je že precej. V eni od njih je bil celo žrtev poskusa uboja, in sicer 8. novembra 2018 v Hubadovi ulici v Ljubljani. Zločin naj bi takrat zagrešil Kamničan David Batič, ki pa še vedno čaka na odločitev ljubljanskega višjega sodišča glede izrečene triletne zaporne kazni.

Grozil mu je s kuhinjskim nožem; fotografija je simbolična. FOTO: Chaichan Pramjit, Getty Images

Na Litostrojski 10 je najprej prišel do oškodovanca. FOTO: Dejan Javornik

V vseh drugih primerih se je Ramić znašel na strani storilcev kaznivih dejanj, saj je bil že obsojen za kazniva dejanja grožnje, tatvine, velike tatvine in neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Lanski rop danes že pokojnega Bojana V. je, kot je v zaključnih besedah poudaril državni tožilec Mitja Kozole, storil natanko en mesec za tem, ko je prišel s prestajanja zaporne kazni zaradi preteklih grehov.

Desetega aprila lani v dopoldanskih urah je na naslovu Litostrojska 10 v Ljubljani pristopil do Bojana V., ga zagrabil za bundo in od njega zahteval 150 evrov z izmišljenim izgovorom, da naj bi imel spolni odnos z njegovo ženo. Moški se je njegovi zahtevi uprl, zato ga je zagrabil za oblačila, ga vlekel in ga s plosko roko udaril po licu ter mu sledil vse do Celovške ceste 150. Tam je iz žepa izvlekel kuhinjski nož s 15 centimetrov dolgim rezilom in Bojanu V. večkrat zagrozil, da ga bo zaklal, če ne gresta do bankomata. Moški se je, kot je po dogodku razlagal policistom, močno prestrašil, saj naj bi Ramić z nožem zamahnil proti njegovemu prsnemu košu. Vmes je dvakrat zaklical, da bo poklical policijo, da bi pritegnil pozornost mimoidočih. Bojan V. je tako iz žepa potegnil denarnico, v kateri je imel okoli 8000 evrov, ki jih je dobil ob prodaji garaže. Ramić je denarnico takoj zagrabil in iz nje izvlekel 600 evrov, na kraj dogodka pa so že prispeli policisti in ga vklenili.

Pred ropom padel čez motor

Obtoženi je sprva krivdo za rop pred sodnico Vesno Pavlič Pivk zanikal. Trdil je, da je bil takrat neprišteven, je pa bil zelo vesel, ko je izvedel, da takrat oškodovanca ni ubil. »Nisem bil prišteven, to je čista resnica,« je zatrdil in poudaril, da je pač nenavadno, da bi sredi belega dne ob prometni cesti in večjem številu mimoidočih oropal gospoda, mu vzel denarnico, v kateri je bilo 8000 evrov, iz nje vzel le 600 evrov in tam počakal policiste. »Če bi bil prišteven, bi vzel denarnico in pobegnil. Nihče me ne bi ujel,« je povedal v zagovoru in še, da v življenju nikomur ne bi storil nič žalega. In priznal, da se še ni rešil odvisnosti od drog.

Oškodovancu je sledil do Celovške ceste 150, tam je iz žepa izvlekel kuhinjski nož s 15 centimetrov dolgim rezilom. FOTO: Dejan Javornik

Takoj po prihodu iz zapora, 10. marca lani, je naletel na neko žensko, narkomanko, ki pa se ni izkazala za dobro družbo. Devetega aprila sta pila in se zadrogirala s kokainom. Pravi, da kombinacija obeh pri človeku ne povzroči stanja neprištevnosti, saj da si lahko »samo še bolj prišteven«. »Kokain te bolj razbistri,« je še razložil. Od znanca je dobil tudi tablete pomirjevala sanval in jih je dal sprva v predal. In ker tistega večera zaradi kokaina ni mogel zaspati, jih je vzel v prekomerni količini.

Kaj se je dogajalo pozneje, se ne spomni več: »Zbudil sem se v pridržanju na PP Moste. Rekli so mi, da sem zagrešil rop.« S Povšetove je pozneje klical nekega Roberta z Zaloške ceste, ki mu je rekel, da je bil 9. aprila pri njem. In niti tega se ni spomnil: »Povedal mi je, da nisem vedel zase, da sem padel čez sosedov motor oldtajmer in zlomil žmigavec.«

Okrnjena prištevnost

Ramić se je proti koncu sojenja odločil, da kaznivo dejanje prizna. Po prepričanju tožilca je to zanj ena od olajševalnih okoliščin. Kot tudi mnenje izvedenke psihiatrične stroke, iz katerega izhaja, da je šlo takrat pri njem za akutno zastrupitev s psihoaktivnimi snovmi, zaradi česar je bila njegova prištevnosti nekoliko okrnjena, a ne bistveno. Obtoženčev zagovornik, odvetnik Bojan Celar, je kot dodatno olajševalno okoliščino izpostavil Ramićevo mladost, njegovo težko družinsko situacijo in dejstvo, da je prevzel odgovornost za svoje dejanje.

David Batič še čaka na odločitev višjih sodnikov.

Tožilec je na koncu predlagal, da se obtoženemu določi kazen v višini enega leta in desetih mesecev zapora; sodnica se je strinjala, Ramiću do pravnomočnosti sodbe podaljšala pripor in mu naložila, da ženi pokojnega oškodovanca povrne ukradenih 600 evrov.