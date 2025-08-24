PU CELJE

Lani življenje izgubile štiri osebe, letos že 21

Na območju Policijske uprave Celje letos skokovita rast tragičnih prometnih nesreč.
Fotografija: FOTO: Mozamal Iftikhar Getty Images/istockphoto
FOTO: Mozamal Iftikhar Getty Images/istockphoto

 Na območju Policijske uprave (PU) Celje je letos do 20. avgusta v 17 prometnih nesrečah življenje izgubilo 21 oseb. Lani v enakem obdobju so v štirih prometnih nesrečah življenje izgubile štiri osebe, kažejo podatki PU Celje. V zadnjih dveh letih narašča tudi število nesreč in hujših poškodb kolesarjev in voznikov skirojev.

Stanje se je v letošnjem letu precej poslabšalo, prometne nesreče s smrtnim izidom pa so razpršene po celotnem območju PU Celje, je za STA povedala inšpektorica Jasna Božič iz sektorja uniformirane policije PU Celje. Policijska uprava sicer obsega veliko območje, ki sega od meje s Hrvaško do meje z Avstrijo.

Razlogi za najhujše prometne nesreče na območju PU Celje so po besedah inšpektorice še zmeraj neprilagojena hitrost, nepravilna stran in smer vožnje, prav tako izsiljevanje prednosti, varnostna razdalja in nepravilni premiki z vozili.

V tragičnih prometnih nesrečah so bili udeleženi vozniki osebnih vozil, motornih koles, pešci in v nesreči pred nekaj dnevi v Slovenj Gradcu tudi kolesar.

Najbolj tragična prometna nesreča na območju PU Celje v letošnjem letu se je sicer zgodila 30. julija na štajerski avtocesti. V nesreči pred počivališčem Tepanje proti Ljubljani je umrlo pet ljudi.

Na celjski policijski upravi ugotavljajo tudi, da se v zadnjih dveh letih povečuje število prometnih nesreč s hudimi telesnimi poškodbami, v katerih so udeleženi vozniki navadnih in električnih koles ter vozniki električnih skirojev.

»Tu je najpogostejši razlog neprilagojena hitrost, smer vožnje, nepravilni premiki, opažamo tudi, da vozijo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog. Odrasli vozijo brez čelad, prav tako otroci. Za odrasle sicer čelada ni obvezna, obvezna je do 18. leta,« je spomnila inšpektorica.

Pri električnih skirojih pa med drugim opažajo, da se na enem vozita dve osebi, da skiroji niso tehnično brezhibni oz. da so predelani za doseganje višjih hitrosti, da vozniki skirojev ne poznajo cestnoprometnih predpisov in se tudi ne znajo obnašati v cestnem prometu. To je tudi vzrok za številne prometne nesreče.

»Na PU Celje ves čas izvajamo poostrene nadzore, v določenem času za določene segmente, na primer poostren nadzor za varnostni pas, poostren nadzor za uporabo mobilnega telefona med vožnjo, alkohol, droge, ... S temi nadzori bomo nadaljevali, prav tako za nadzor dogajanja na avtocesti uporabljamo helikopter,« je povedala Božič.

Med drugim v času del na štajerski avtocesti iz helikopterja spremljajo ravnanje voznikov in v primeru neupoštevanja prometne signalizacije ali kršitev, kot na primer prehitevanje znotraj vzpostavljenega reševalnega pasu, to javijo patruljam na terenu, ki ukrepajo zoper kršitelje.

V celotnem lanskem letu je na cestah na območju PU Celje v prometnih nesrečah življenje izgubilo pet oseb.

