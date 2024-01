Lani kar 60.247 ilegalcev, porast je enormen

V zadnjih 96 urah so na meji s Hrvaško zgrabili 675 ilegalcev, in sicer 636 na novomeškem območju, 21 na mariborskem, 10 na soboškem, 7 na ljubljanskem in enega na koprskem območju. Med ilegalci je 396 Sircev, 103 Maročani, 62 Turkov, 16 Afganistancev, 13 Kitajcev, pa Indijci, Mongolci ...

Po še nepopolnih podatkih (policisti do 15. v mesecu podajo še podatke o ilegalcih na mejah z Avstrijo, Italijo in Madžarsko) so jih policisti lani zgrabili 60.247, leta 2022, ko Hrvaška še ni bila v schengenskem območju, pa 32.024! Porast je enormen. Res je, da večina, ki na mejah izrazi namero za vložitev prošnje za azil, nato izgine iz države, pa vendar.

Decembra 2023 so zgrabili 5017 ilegalcev, leto prej 4715. Samo decembra so ujeli 117 tihotapcev iz 27 držav (3 so pustili avto in ilegalce ter pobegnili), leto prej 40 tihotapcev iz 13 držav. Še slabša je celoletna statistika: v letu 2023 so zgrabili kar 508 tihotapcev (od tega 13 žensk) iz 51 držav, leto prej pa 269 tihotapcev (8 žensk) iz 35 držav.

Na vrhu z 81 tihotapci Romunija

Leta 2023 je bilo kar 16 držav, iz katerih je več kot 10 tihotapcev. Na vrhu je z 81 tihotapci Romunija, z 62 sledi Ukrajina, nato 36 Moldavija, po 34 Hrvaška in Srbija, 21 Gruzija, 19 Turčija, 16 BiH, po 12 Kosovo, Rusija, Litva in Poljska, po 10 Italija, Albanija, Belorusija in Slovenija. Leta 2022 je bilo takih držav 9, na vrhu pa je bila z 31 tihotapci Srbija. S 23 tihotapci je sledila Ukrajina, z 19 Slovenija, 18 Italija, 16 Romunija, 15 Hrvaška in BiH, 11 Kosovo in 10 Turčija.