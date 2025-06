Lamo rešila pravica do družinskega življenja, Katja travmatično izkušnjo življenja z njim popisala v knjigi

Prejšnji četrtek so nam z okrožnega sodišča potrdili informacijo, da so francoski pravosodni organi zavrnili zahtevo ljubljanskega okrožnega sodišča, ki je zaradi zagotovitve navzočnosti na sojenju zoper francoskega državljana Ronana Chatellierja izdalo evropski nalog za prijetje in predajo. Francozi so ga na podlagi mednarodne tiralice, ki jo je razpisala slovenska policija 6. maja, in evropskega naloga sicer aretirali, a so ga po odločitvi tudi izpustili na prostost.

Varna hiša groze Katja Pančur bo ravno danes v restavraciji Štirje ribniki v Gameljnah predstavila svojo knjigo z naslovom Varna hiša groze, v kateri razkriva, kaj se ji je od takrat, ko jo je lama pri 12 letih pripeljal iz ruske sirotišnice in jo nato skoraj do polnoletnosti zlorabljal, dogajalo.

Kot so nam pojasnili s preiskovalnega sodišča v Montpellieru, njihova odločitev temelji na dveh razlogih, in sicer gre po njihovi razlagi za nesorazmerno kršitev pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja ter trenutno zdravstveno stanje 56-letnega samooklicanega budističnega lame. Slovenski pravniki pravijo, da prvega razloga ni med tistimi, ki določajo pravila glede evropskega naloga za prijetje in predajo, da pa je mogoče, da njihova odločitev temelji na sodni praksi, s katero pa naši pravniki niso seznanjeni.

»Odločitev je temeljila na 8. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah z dne 4. novembra 1950, ki jo, če se ne motim, uporabljajo vse države članice Evropske unije,« je pojasnila predsednica francoskega sodišča Hervé Poinot.

Ronan Chatellier, znan kot Rinpoče, se na vse pretege izogiba hramu pravice. FOTO: Policija