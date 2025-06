»Kot ste morda opazili v tabloidnih medijih, je Katja Pančur izrekla lažne in nedokazane obtožbe proti našemu predstojniku lami Shenpenu Rinpočeju ter tudi proti članom Dharmalinga,« so zapisali sledilci v Sloveniji zaradi spolnih zlorab obdolženega francoskega državljana Ronana Chatelliera, kljub vsemu še vedno vodje ljubljanske kongregacije Dharmaling. Sodni postopek se je po njihovem mnenju »začel na podlagi njenih lažnih obtožb, postopek, ki temelji zgolj na besedah očitno nestabilne in diskreditirane osebe, ter na močnem pritisku maščevalnega policista«. 3 žrtvam se je s prijavo pridruži...