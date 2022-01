Lamborghinija skrili v Sloveniji?!

Slab teden je trajalo, preden so švicarski policisti posumili, kam bi lahko poniknil prestižni lamborghini urus, ki ga je neznanka 13. januarja pretkano ukradla v švicarskem mestecu Spreitbach. Vgrajena GPS-naprava je nazadnje utripnila v Avstriji, nato pa so se preiskovalci zločinov dokopali do podatka, da naj bi bil 290.000 evrov vredni avtomobil nazadnje viden v Sloveniji. Ni posumil, da ima opravka s tatico Da so slovenske kolege zares zaprosili za pomoč pri iskanju pregrešno dragega vozila, nam je potrdila tudi uradna govorka naše policije Maja Ciperle Adlešič: »Varnostni organi Š...