Lahkovernega voznika so policisti oglobili dvakrat v enem dnevu

Na bivši cestninski postaji Prepolje na avtocesti A4 Slivnica–Gruškovje so policisti PU Maribor izvedli poostren nadzor v sodelovanju s Fursom, Darsom, Inšpektoratom RS za infrastrukturo, Inšpektoratom RS za okolje in prostor ter družbo Cestel, ki izvaja tehtanje vozil.



Ustavili so 79 tovornih vozil in dva avtobusa ter ugotovili 14 kršitev. Pri tem so izpostavili hrvaškega voznika. S tovornim vozilom za prevoz vozil je v jutranjem času na tovornem delu prevažal drugo vozilo. Ker je bil njegov tovor pretežak, so mu policisti izrekli globo. Isti voznik je po poldnevu z istim tovornim vozilom, vendar v nasprotni smeri avtoceste, ponovno prevažal neko drugo vozilo in bil zaradi tega ponovno preobremenjen. Tudi tokrat so ga policisti oglobili. »Kot kaže, je voznik lahkoverno pričakoval, da policisti ne spreminjamo kontrolnih točk izvajanja poostrenega nadzora.« Kazen za neupoštevanje signalizacije »Posebej pa opozarjamo vse udeležence cestnega prometa, da so na hitrih cestah in avtocestah pozorni na spremenljivo prometno signalizacijo, ki je na portalih, nameščenih nad voziščem avtoceste. Ob izvajanju takšnih poostrenih nadzorov na avtocesti vsebina prometne signalizacije na portalih obvezuje in vodi voznike motornih vozil, da ti vozijo po delu ceste skozi kontrolno točko. Ob nadzorih pa policisti opažamo, da vse preveč voznikov motornih vozil takšne jasne in nedvoumno dobro vidne prometne signalizacije ne upoštevajo,« so še opozorili.



V poostrenem nadzoru so ugotovili 25 kršiteljev, ki niso upoštevali prometne signalizacije na portalih. Vsem voznikom so izrekli predpisano globo 160 evrov.