Lahko pomagate? Ukradli traktor, vreden 32 tisočakov

Neznani storilec je v noči na petek v Zgornji Verjanah, občina Lenart, v Slovenskih goricah, odtujil kmetijski traktor znamke New Holland T4-75, modre barve, letnik 2104, reg. št. MB VC-25, vreden okoli 32.000 evrov.



Prav tako je policija v zadnjih dneh na območju mesta Maribor obravnavala več vlomov v kletne bokse, od koder je bilo odtujenih več različnih koles, so sporočili s PU Maribor.



Vse, ki imajo koristne podatke, ki bi pripomogli h raziskavi teh dejanj, najdbi ukradenih koles oz. traktorja, prosijo, da to sporočijo na interventno številko policije 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200. Dobrodošle so tudi vse informacije o pojavu sumljivih oseb ali vozil.