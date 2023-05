Lahko bi se končalo tragično, v jelena je trčil motorist

V nedeljo popoldan je na cesti Hrašče - Hruševje, v občini Postojna, motorist trčil v jelena. Gasilci PGD Postojna so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na motornem kolesu, nudili pomoč reševalcem NMP Postojna ter očistili cestišče, so poročali na upravi za zaščito in reševanje.

Poškodovanega motorista so reševalci odpeljali v SB Izola.