Lahko bi se končalo tragično: poglejte, kaj je padlo s tovornjaka (FOTO)

Z zimo so se začele tudi številne z njo povezane nevšečnosti. Koprske policiste je tako danes ob 9.33 poklical voznik in povedal, da s tovornega vozila na avtocesti pri Studencu padajo kosi ledu, del je padel tudi na njegovo vozilo.

Policisti Postaje prometne policije Koper so voznika tovornega vozila hitro izsledili, peljal je proti Novi Gorici. Zadevo obravnavajo kot prometno nesrečo.

Led je padel s ponjave. FOTO: Pu Koper

Previdno, lahko se konča tragično

Policisti pozimi večkrat zaznavajo podobne kršitve, ki imajo lahko zelo velik vpliv na varnost v prometu. Tovorna vozila, ki na PU Koper oziroma na območje Primorske po avtocesti pripeljejo iz notranjosti Slovenije, imajo pogosto na ponjavi led, ki se, glede na toplejšo klimo začne topiti in tudi zaradi burje začne padati s tovornih vozil. Če led pade na vetrobransko steklo drugega vozila ali celo pešca, lahko privede do hudih posledic.

»Opozarjamo vse voznike, da očistijo stekla in ogledala, oziroma, da poskrbijo za dobro vidljivost in preglednost na vozilih, z vozil pa odstranijo sneg in led, preden gredo na cesto.«

Policisti dodajajo še, da zakon o pravilih cestnega prometa navaja, da na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da je vozniku omogočena normalna vidljivost.