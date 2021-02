Lagal, da bo zamenjal napeljavo za televizijo, in jo okradel

V petek so bili pri PU Ljubljana obveščeni, da je v četrtek okoli 13. ure za Bežigradom v stanovanjski hiši neznanec pod pretvezo, da bo zamenjal napeljavo za televizijo, stanovalko odpeljal v klet.



»Po nekaj minutah je moški odšel, oškodovanka pa je naknadno ugotovila, da ji je bila iz hiše odtujena gotovina in nakit. Neznanec jo je oškodoval za okoli 1000 evrov. Policisti bodo o ugotovitvah preiskave obvestili pristojno državno tožilstvo,« policija sporoča javnosti.



Moški je star okoli 30 let, visok okoli 170 cm, srednje postave, svetlih kratkih las, oblečen pa je bil v športna oblačila.

