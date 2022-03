Julija letos bosta minili že dve leti, odkar se je danes osemletni Gal z mamo Natašo Vrbnjak Šteflič odpravil na prvo zahtevno operacijo rok na Florido v ZDA. Kot smo že večkrat poročali, se deček bori z redko deformacijo zgornjih okončin. Sprva jih sploh ni mogel iztegniti do konca ali jih obrniti tako, da bi bile dlani obrnjene navzgor. Po posegu v ZDA pa so se že toliko poravnale, da lahko piše in se oblači. A s tem je bil opravljen šele prvi del naloge. Sledile so »terapije, terapije, terapije«, kot se nasveta priznanega ameriškega zdravnika dr. Drora Paleyja spominja Galova m...