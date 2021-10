Kurilna sezona prinaša nevarnost požara

Kurilna sezona se je že začela in s tem tudi nevarnosti, ki so s tem povezane. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je bilo v zadnjih desetih letih v Sloveniji od 350 do 600 dimniških požarov na leto. Največkrat je zagorelo v decembru in januarju, ko je kurjenje običajno najbolj intenzivno.

Po požaru mora dimnikar pregledati napeljavo, saj je velika verjetnost, da je ogenj pustil posledice na tuljavah ali stenah dimnika. FOTO: Leon Vidic

Ker se temperature iz dneva v dan znižujejo, se s tem povečuje kurjenje, z njo pa tudi možnost dimniških požarov. Čeprav so ti zaradi uporabe naprednih materialov vse redkejši, pa še vedno obstaja možnost, da ogrozijo vaše premoženje. To še posebno velja, če je vaš dimnik star ter zidan samo z opeko. Če se ogenj razširi še na druge dele hiše, so posledice lahko tragične, saj dimniški požari po navadi poškodujejo dimniško konstrukcijo, uničijo domove in premoženje, poškodujejo pa tudi ljudi in celo terjajo žrtve.

Na požar v dimniku kažejo različni kazalniki, kot so črn dim, leteče iskre ali manjši plameni. Spremljajo ga tudi vse glasnejše prasketanje, vroče rozete, slabše izgorevanje, smrad v hiši, vroče stene dimnika in podobno.

Kurilno napravo in dimnik z ustreznimi tehničnimi lastnostmi naj vgradi pooblaščeno podjetje skladno z navodili proizvajalca.

Ob vsem tem strokovnjaki in policisti ponujajo nekaj nasvetov, kaj lahko storite, da ga preprečite. Kurilno napravo in dimnik z ustreznimi tehničnimi lastnostmi naj vgradi pooblaščeno podjetje skladno z navodili proizvajalca oziroma predpisi. Pri postavitvi kurilne naprave in dimnika upoštevajte zahtevane odmike od gorljivih snovi. Tla in stene okoli kurilne naprave morajo biti iz negorljivih materialov, kurilna naprava pa naj bo, glede na vrsto goriva, priključena na ustrezen dimnik; če kurite z drvmi, uporabljajte suh les. Podstrešje naj bo pospravljeno, v bližini dimnika ne hranite stvari, ki lahko zagorijo. Kurilna naprava in z njo povezani dimni vodi, zračniki, pomožne naprave naj bodo redno pregledovani in čiščeni, skladno s predpisi, ki urejajo dimnikarsko službo.

Kako ukrepati ob požaru

»V primeru požara takoj pokličite številko 112 in sporočite potrebne podatke. Obvestite sosede, naj zapustijo stanovanje, saj je nevarnost za nastanek strupenega ogljikovega monoksida zelo velika. Če je v prostoru dim, vanj ne vstopajte. Gasilcem omogočite dostop in odstranite vse gorljive predmete iz bližine dimnika.

Ognja v dimniku nikoli ne gasite z vodo, saj je to zelo nevarno. Voda se namreč ob razbeljenih stenah dimnika upari in poveča prostornino, zato lahko dimnik eksplodira. Prav tako ne odpirajte dimniških vratc. Če je izbruhnil požar, v kurilni napravi ne kurite in po požaru nadzirajte temperaturo zunanje stene dimnika še vsaj nekaj ur. Po požaru ga mora dimnikar pregledati v celoti, saj je velika verjetnost, da je ogenj pustil posledice na tuljavah ali stenah dimnika,« pojasnjuje Suzana Rauš, tiskovna predstavnica Policijske uprave Murska Sobota.