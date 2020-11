Kurili bakle in metali petarde, s Tartinijevega trga ukradli plošče

Policisti PU Koper so v Luciji posredovali zaradi metanja petard. Ugotovili so, da je šlo za skupino mladostnikov, ki je poleg prižiganja petard tudi kurila bakle. Ob prihodu policije so se razbežali, prijeli so le 20-letnika in mu izdali plačilni nalog. Tat v Piranu Dogodka sicer nista povezana, so pa bili koprski policisti obveščeni, da so bili nepridipravi na delu tudi v Piranu. Na Tartinijevem trgu je namreč nekdo ukradel 31 betonskih pohodnih plošč (40 x 40 cm), ki so jih uporabljali za obtežitev senčnikov.