Kupoval s tujimi karticami

Kriminalisti so po daljši preiskavi zlorabe plačilnih kartic stopili na prste 40-letnemu Rusu, ki začasno biva na območju Slovenije. Ovadili so ga kaznivih dejanj uporabe ponarejenega plačilnega sredstva, napada na informacijski sistem in zlorabe osebnih podatkov.Predkazenski postopek so sprožili v začetku tega leta po prijavi ene od gospodarskih družb na Goriškem, kjer je storilec z zlorabo tujih bančnih kartic izvršil več nakupov računalniške opreme. »Kriminalisti so ugotovili, da je storilec zlorabil več plačilnih kartic tujih imetnikov iz različnih držav, in sicer iz Vietnama, Kolumbije, Indonezije, Avstralije in drugih, ter na več spletnih prodajnih mestih v Sloveniji opravil nakupe različnih izdelkov. Te je prejemal na različne naslove na območju PU Ljubljana, pri tem pa je uporabljal lažna imena. Osumljenec si je na ta način pridobil večjo protipravno premoženjsko korist v obliki tehničnih izdelkov ter obenem oškodoval spletne trgovce in banke,« je pojasnil, tiskovni predstavnik PU Nova Gorica. Kriminalistom je torej uspelo identificirati osumljenca, med hišno preiskavo pa so zasegli naročene izdelke ter spletno komunikacijo.»Internet je postal neznansko privlačen za spletne kriminalce, ki v mnogih primerih z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo finančno informacijo,« ob tem opozarja Božnik in dodaja: »Občanom svetujemo zadržanost do naključnih poslov in neznanih oseb, saj ljudje velikokrat sprejmejo ponudbo, ker se jim zdi vabljiva. Šele ko preverijo okoliščine, posumijo, da so bili ogoljufani.«