Kupila za 20 evrov zelenjave, plačala pa s ponarejenim petstotakom

Policisti postaje Novo mesto so bili obveščeni, da naj bi na območju Mirne Peči neznanka ob nakupu zelenjave v vrednosti 20 evrov unovčila ponarejen bankovec za petsto evrov.



Takoj so se odzvali in na podlagi zbranih obvestil 25-letno osumljenko izsledili na območju Brezja. Zasegli so ji denar in nadaljujejo ugotavljanje vseh okoliščin. Osumljenko bodo po zaključeni preiskavi kazensko ovadili, poroča PU Novo mesto.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: