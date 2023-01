Kupil kokain in zaradi hudih zdravstvenih težav pristal v kliničnem centru (FOTO)

Policisti Policijske postaje Radlje ob Dravi so prejšnji teden obravnavali občana iz območja Vuzenice, ki je prepovedano drogo kokain prodal občanu z območja Občine Radlje ob Dravi. Kupec je imel zaradi uporabe kupljene droge hude zdravstvene težave in so ga z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor.

Osumljenemu so radeljski policisti takoj odvzeli prostost in ga pridržali. Ob odvzemu prostosti so mu zasegli tudi manjšo količino prepovedane droge.

Naslednji dan je bila pri osumljenemu opravljena hišna preiskava, takrat so našli in zasegli več konoplje in amfetaminov.

Osumljenega bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja Omogočanje uživanja ali uporabe prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi ali postopkov v športu po 187. členu Kazenskega zakonika, so sporočili iz PU Celje.