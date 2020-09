Kupcu so onemogočili vstop v trgovino, kar ga je močno razjezilo

Zadnji dan avgusta so v eni od trgovin v ljubljanskem BTC obravnavali moškega, ki si na obraz ni želel nadeti zaščitne maske, čeprav je to, kot pravijo priče, imel zataknjeno za ušesi. Opozoril varnostnika, naj si natakne masko, ni upošteval. Prav tako ni želel zapustiti trgovine. Do prihoda policije ga je varnostnik pridržal.Preberite tudi:Iz ljubljanske policijske uprave so za Slovenske novice potrdili, da jih je o dogodku obvestil varnostnik okoli 13. ure, saj stranka ni upoštevala varnostnika, ko je ta govoril, da je v njihovem poslovnem prostoru z redom določeno nošenje mask.Osebo so opozorili, naj si v trgovini nadene masko, ali pa naj »zapusti varovano območje«, vendar tega ni upoštevala. Še več, začela je snemati postopek na območju, kjer je z redom snemanje prepovedano, in se nedostojno vesti do varnostnika, ki je zato osebo zadržal in o tem obvestil policijo.Preberite tudi:Policisti o dogodku še zbirajo obvestila zaradi suma prekrška po zakonu o zasebnem varovanju, 89. člen, 1. odstavka, 8. točka (neupoštevanje ukrepa varnostnika) in po zakonu o varstvu javnega reda in mira, 7. člen, 1. odstavka (nedostojno vedenje na javnem kraju) in bodo po vseh znanih okoliščinah izvedli ustrezen ukrep.Od 4. septembra je v veljavi odlok o obvezni uporabi zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v zaprtem javnem prostoru ter razkuževanju rok. Pristojni zdravstveni inšpektorji so že začeli izvajati nadzor in preverjati spoštovanje odloka, v skladu z določbami zakona o nalezljivih boleznih lahko kršiteljem odloka inšpektorji izrekajo tudi globe od 400 do 4000 evrov.