Kupca sama lepila nizke cene: za robo, vredno 3000 evrov, plačala le 55

Trojici, ki je želela pretentati trgovca s tehnično robo, se je načrt sfižil in zaradi velike tatvine so se znašli na zatožni klopi. Delovalo je preprosto: D. K. se je dogovoril s pajdašem E. Š., da je v prodajalni Bauhaus na izdelke, katerih prava vrednost je bila 3000 evrov, nalepil oranžne nalepke z lažnimi črtnimi kodami, katerih skupna vrednost je znašala le 55 evrov. Dvojica je nato robo odpeljala do blagajne, na kateri je tisti dan delala blagajničarka N. A., soudeleženka v kriminalnem načrtu. N. A. je v skladu z dogovorom odčitala črtne kode na lažnih nalepkah, izdala račun, dvojica pa je trgovino z izdelki zapustila. A so jih pri početju zalotili.

Še krivo pričanje

Čeprav je D. K. krivdo priznal in bil obsojen, je nato kot priča v postopku proti pajdašu obrnil ploščo in lagal ter se s tem spravil v še en postopek, ki je na vrsto prišel pred kratkim – kar 12 let po tatvini in osem let po sojenju za omenjeno veliko tatvino.

Čeprav se laž v kazenskih postopkih ne sankcionira, ko gre za obtožence, pa se izvedenec, cenilec, prevajalec, tolmač pa tudi priča, ki pred sodiščem v postopku laže, po naši zakonodaji kaznuje z zaporom do treh let. D. K. je, ko je bil zaslišan kot priča, zanikal, da bi se trojica združila, da bi izpeljala načrt. Dejal je, da je kaznivo dejanje priznal le zato, da je s tem pridobil ugodnost za izhode glede zaporne kazni, ki jo prestaja. Vztrajal je, da je le kupil štiri izdelke po smešni ceni in da se blagajničarke N. A. sploh ne spominja. Na to, da je sama priznala svojo vlogo in dogovor med trojico, pa da ne more vplivati.

Tožilstvo je zaradi laži, ki jih je izrekel, vložilo novo obtožbo in pred kratkim je torej sedel na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča. Naložili so mu šest mesecev zapora, a mu tokrat ne bo treba za zapahe, če v preizkusni dobi enega leta ne bo zagrešil novega kaznivega dejanja, saj je kazen, ki so mu jo izrekli, pogojna. Ga bo pa laž v vsakem primeru udarila po žepu, saj bo moral plačali stroške kazenskega postopka, ki so nastali.