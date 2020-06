Krvavo v okolici Otočca: zamahnil s sekiro in ga zadel v glavo

V soboto okoli 21. ure so policiste poklicali na pomoč iz naselja v okolici Otočca, kjer naj bi prišlo do spora in pretepa



Odšli so na kraj, preprečili nadaljnji pretep ter vzpostavili javni red in mir. Ugotovili so, da je prišlo do spora in pretepa med tremi kršitelji, med pretepom pa je eden izmed njih drugega s topim delom sekire udaril po glavi in ga lažje poškodoval.



Za dva kršitelja, ki nista upoštevali ukazov policistov, so uporabili prisilna sredstva in ju obvladali. Zaradi kršitev javnega reda in miru so jim izdali plačilna naloga in na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe. Kršitelja pridržali V noči na soboto pa so krški policisti prejeli klic na pomoč iz Kerinovega Grma, kjer naj bi



Kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.



Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog, poroča novomeška policijska uprava.