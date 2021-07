Trčila tovorno vozilo in kolesar, cesta zaprta (FOTO)

»Na primorski avtocesti je zaprt uvoz Vrhnika proti Kopru in Ljubljani. Priporočamo priključka Brezovica ali Logatec,« voznike obvešča prometnoinformacijski center. Bralka, ki prihaja s tistih koncev, nam je sporočila, da je prišlo do trčenja med tovornim vozilom in kolesarjem. Tega so že odpeljali, da je moralo biti precej hudo, pa pričajo sledi krvi, ki jih je videla na kraju nesreče.



Ena od komentatork na facebooku je zapisala (nelektorirano): »Sem videla, da je prometna nesreča, smo se mimo peljala. Upam, da je s kolesarjem vse okej. Zgledalo pa je grozno.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: