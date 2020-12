Krvavo petkovo popoldne: po prepiru je zamahnil s sekiro

Policisti operativnokomunikacijskega centra PU Nova Gorica so bili v petek ob 17.36 obveščeni o poskusa uboja v stanovanjskem objektu na območju občine Idrija, kjer je najprej prišlo do verbalnega, nato pa še fizičnega spora med sorodniki.



Idrijski policisti in kriminalisti z območja PU Nova Gorica so zavarovali kraj dejanja in opravili prva nujna preiskovalna opravila. 26-letnik je v bivalnih prostorih stanovanjske hiše najprej lažje poškodoval 48-letno sorodnico in nato v kletnih prostorih z lesenim ročajem sekire udaril po temenu še 48-letnika, ki je zaradi tega utrpel razpočno rano kože na temenu. Zdravniško so ga oskrbeli tamkajšnji reševalci in ga z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v ljubljanski UKC. Po prvih podatkih ni huje poškodovan.



26-letniku so novogoriški kriminalisti odvzeli prostost in ga bodo po zaključku postopka s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve lahke telesne poškodbe in poskusa uboja izročili v postopek dežurni preiskovalni sodnici okrožnega sodišča v Novi Gorici. Kriminalistična preiskava sicer še poteka.