Krvavi prepir, ženska je s kuhinjskega pulta vzela nož

Operativno komunikacijski center Policijske uprave (PU) Nova Gorica je bil v nedeljo v večernih urah obveščen o sumu storitve kaznivega dejanja poskusa uboja. Po doslej zbranih podatkih sta se v zasebnih prostorih v Novi Gorici verbalno in fizično sprla moški in ženska, pri čemer je ženska z nožem poškodovala moškega.

Po doslej zbranih podatkih je bil moški nad žensko nasilen in jo je udaril, v nadaljevanju prepira pa je ženska s kuhinjskega pulta pograbila nož in z njim moškega telesno poškodovala, je za STA povedal tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik. Poškodovanega moškega so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Nova Gorica in ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.O kaznivem dejanju so obvestili pristojne pravosodne organe.

Odvzeta prostost

Novogoriški kriminalisti so osumljenki odvzeli prostost in jo naslednjega dne s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Kazenska ovadba je bila podana tudi zoper moškega zaradi suma kaznivega dejanja nasilja v družini. Policisti so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja.

Kriminalisti PU Nova Gorica nadaljujejo z dodatnim zbiranjem obvestil glede okoliščin, ki so privedle do storitve kaznivega dejanja.