Krvavi obračun z ženskama, policija razkrila, kaj se je zgodilo (FOTO)

Profesor s Harvarda trdi: obiskali so nas vesoljci

Avi Loeb je predstavnik oddelka za astronomijo za sloviti univerzi na Harvardu, ki povsem resno trdi, da so nas že obiskali nezemljani. Kot trdi v svoji knjigi z naslovom Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth so namreč za seboj pustili smeti. Objekt, ki so ga 6. septembra 2017 zaznali v našem sončnem sistemu v smeri Vege, naše najbližje zvezde, oddaljene 25