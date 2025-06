Alžirec Abdelkarim Morsli, ki je kot ilegalni migrant zatočišče našel v Sloveniji, se je pri nas precej specializiral za izvrševanje kaznivih dejanj. Že dvakrat je bil pogojno obsojen zaradi tatvine, tretje dejanje pa je eno najhujših v našem kazenskem zakoniku, namreč poskus uboja. Le 35 minut pred vstopom v leto 2025 naj bi ga zagrešil še v času preizkusne dobe. Abdelkarim Morsli je krivdo zanikal in s tem zavrnil ponudbo tožilca za 8 let in tri mesece enotne zaporne kazni. Po prepričanju tožilstva je takrat v kopalnici azilnega doma na Kotnikovi ulici v Ljubljani z izvijačem v roki najman...