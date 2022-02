Krvavi množični obračun v Sloveniji: začelo se je sekiro, potem so se mlatili še s palicami

V ponedeljek nekaj pred 21. uro so na številko 113 prejeli več klicev zaradi pretepa pri bencinskem servisu v Brežicah in pred trgovskim centrom, v katerem da je udeleženih več oseb.

Na kraj so napotili brežiške in krške policiste, pomagali so tudi policisti vodniki službenih psov in prometni policisti. Po prvih ugotovitvah ogled in zbranih obvestilih so bile v pretepu poškodovane tri osebe, enemu oškodovancu pa so razbili avto. V poročilu Policijske uprave Novo mesto pišejo: »Kot kaže, se je zgodba začela pred trgovskim centrom, kjer so najprej s sekiro poškodovali osebni avtomobil enega od oškodovancev. Nekaj oseb je pobegnilo do bencinskega servisa, kjer so jih dohiteli trije osumljenci ter začeli pretepati s palicami. Pred prihodom policistov so se sicer razbežali, so pa policisti nekaj minut zatem osumljence in vozilo, v katerem so še bile okrvavljene palice, uporabljene v pretepu, izsledili.« Tri osebe so zaradi lažjih poškodb v bolnišnico odpeljali z reševalnim vozilom.

Policisti nadaljujejo s preiskavo zaradi suma več kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari in ogrožanja z nevarnim predmetom pri pretepu ali prepiru. Osumljenci, ki jih je policija v preteklosti že obravnavala zaradi premoženjskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj z elementi nasilja, so stari 15, 16 in 41 let, oškodovanci pa med 14 in 34 let.