Krvave ceste v Sloveniji: v manj kot šestih urah trije mrtvi

Danes ob 1.12 se je v Zgornjih Verjanah (občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah) osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci JZ GB Maribor in PGD Gornja Radgona so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, očistili po vozišču razlite motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem NMP Lenart. Ena oseba je zaradi poškodb umrla, drugo pa so reševalci NMP prepeljali na zdravljenje v UKC Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje.Poročali smo o nesreči pri Divači, v kateri je umrl 53-letni voznik kolesa z motorjem. Ta je zapeljal na ograjo, od tam pa ga je vrglo v drog javne razsvetljave . Na drugem koncu Slovenije, v Ljutomeru, je voznik do smrti zbil 33-letnega pešca