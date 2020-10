Kruta usoda vzela Simona (22): dekle ga je zaman čakalo

Dolina reke Krke je zelo slikovita, žal pa skoznjo vodi nevarna cesta, ki pogosto terja svoj davek. Tako je bilo tudi minuli četrtek, ko je streljaj od Žužemberka, na poti z Dvora proti Ljubljani, umrl komaj 22-letni Simon Bradač.»Ob 20.39 smo bili obveščeni o hudi prometni nesreči na cesti med Dvorom in Žužemberkom. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je 22-letni voznik vozil osebni avtomobil od Dvora proti Žužemberku. V ovinku je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v brežino. Vozilo je po trčenju odbilo na cesto, na nasprotno smerno vozišče, kjer je drselo po vozišču in ...