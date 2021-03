Kruta usoda mladega Mihe: umrl je na ulici (FOTO)

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcem Kralji ulice je na facebooku sporočilo tragično vest. Za vedno jih je zapustil njihov dolgoletni član. »V četrtek zjutraj je smrt vzela še enega dolgoletnega člana društva. Zapustil nas je brat, sin in stric. Umrl je le dan pred vselitvijo v dodeljeno bivalno enoto. Umrl je na ulici. Naj ti bo rahla zemlja, Miha!«Pod ganljivim zapisom so se zvrstili številni komentarji, mnogi društvu in svojcem izrekajo sožalje.