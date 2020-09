Kruta smrt deklet po 3 letih še brez epiloga

Pisal se je 23. april 2017. Dan, ki ga starši, sorodniki, prijatelji in znanci takrat 18-letne Patricije Rebernik in leto dni starejše Anje Koren ne bodo nikoli pozabili. Na cesti, nedaleč od njunih domov, sta ugasnili dve mladi življenji. Vsi so se strinjali, da sta mladenki odšli, še preden sta dodobra začeli živeti. Šele okušali sta radosti življenja, ko je njuno mladost presekal dogodek, ki je nočna mora vseh staršev.Kot da bolečina ob izgubi dveh mladih deklet ne bi bil že zadosten udarec, pa starši in sorodniki tudi skoraj polčetrto leto od tragedije ne morejo dokončno zaključiti dogodka. Še danes namreč ni sodnega ...