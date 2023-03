Krški policisti našli ukraden kontejner

Krški policisti so bili obveščeni o tatvini kontejnerja, ki je bil postavljen na območju Vrbine. Takoj so pričeli izvajati aktivnosti v okviru preiskave kaznivega dejanja tatvine in ukradeni kontejner našli na območju Spodnjega Starega Grada.

Kontejner je bil zasežen in bo vrnjen oškodovanemu podjetju. Zoper osumljenca bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.