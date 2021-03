Kršil prepoved omejitve gibanja in še pijan je bil

Policisti PP Ormož so včeraj v Rucmancih ob 21.30 ustavili 41-letnega voznika osebnega avtomobila.



Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,80 mg/l.



Odvzeli so mu vozniško dovoljene. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola ter nezagotovitve prevoza do naslova bivanja so ga pridržali. Podali so obdolžilni predlog na pristojno okrožno sodišče, poroča PU Maribor.



Zaradi kršenja prepovedi omejitve gibanja med 21.00 in 6.00 je bil kršitelj opozorjen.

