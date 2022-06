Kršil prepoved približevanja, nato pa še policista napadel z nožem

V sredo okoli 19.30 sta policista na območju Žalca opravila nadzor nad spoštovanjem izrečenega ukrepa prepovedi približevanja do oškodovanke, ki je bil s sklepom Okrožnega sodišča v Celju izrečen 53-letniku iz Žalca. Pri izvajanju nadzora ukrepa so policisti ugotovili, da je bil moški kljub prepovedi v njenem stanovanju in je med postopkom s policisti uporabil nož s katerim je napadel policista, ki sta opravljala uradno nalogo. Policisti so uporabili prisilna sredstva in moškega obvladali. Med postopkom se je z nožem lažje samopoškodoval in mu je bila nudena zdravniška pomoč, nato pa je bil hospitaliziran. Pri postopku sta bila policista lažje poškodovana.

Kriminalisti in policisti so opravili ogleda kraja kaznivega dejanja in zbrali obvestila. Zoper moškega bodo podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo zaradi suma napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, za kar je zagrožena kazen zapora od šestih mesecev do petih let.