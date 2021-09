Krivolovcu na ptice le opomin

»Odločitev tožilca je podla. Še posebno zato, ker smo državnim tožilcem na sestankih predstavili problem nezakonitega lova ptic in so bili nad tem zgroženi. Ko pa dobijo v obravnavo človeka, ki so ga zalotili z roko v marmeladi, ga enostavno izpustijo,« se je na odločitev okrožnega državnega tožilca v Domžalah ostro odzvala Tjaša Zagoršek, varstvena ornitologinja pri Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Tožilec je namreč, kot so sporočili iz DOPPS, kamniškemu krivolovcu brez zaslišanja prič izrekel le sodni opomin in mu odvzel opremo za lov. »Kakšno je...