Krivec prost, žrtev v priporu

Še tretjič je na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča zaradi poskusa uboja sedel 22-letni Kamničan David Batič. Zaradi prelivanja krvi na Hubadovi za Bežigradom, 8. novembra 2018, je bil prvič obsojen na pet let zapora, nato pa je bila sodba razveljavljena, in aprila lani je sodnica Vesna Podjed ocenila, da bo »za zdravje in življenje ljudi« bolje, da ostane za zapahi. Dogajalo se je v Hubadovi ulici. FOTO: Dejan Javornik Batič je bil tudi na ponovljenem sojenju obsojen, mu je pa novo sojenje prineslo nekoliko nižjo kazen, in sicer tri leta in tri mesece zapora. Ob preklicu...