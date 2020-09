Kriva je bila glasna glasba, poškodovana policista

V soboto nekaj pred polnočjo so celjski policisti na območju Laškega obravnavali kršitev javnega reda in miru pred zasebno stanovanjsko hišo.



Medtem ko sta policista zaradi preglasne glasbe lastniku hiše izrekla opozorilo, je eden od prisotnih stekel do njiju in ju napadel ter žalil. Policista sta ga obvladala.



Kršitelja so po dogodku pridržali. Kazensko ga bodo ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti.



Oba policista sta lažje poškodovana.