Kriv za tri smrti, kot kaže bodo 32-letnemu vozniku sodili v Romuniji

Podrobno smo poročali o najhujši prometni nesreči v Pomurju v zadnjih desetletjih, v kateri so umrli trije romunski državljani, tri hudo ranjene pa so odpeljali v bolnišnico. Avtobus je v trenutku nesreče vozil 32-letni Romun Florin Bogdan Atomei, umrli pa so 46-letna Florentina Costache, 32-letni Silviu Gintu in 52-letna Elena Lazer. V bolnišnici pa se zdravijo 55-letna Mihaela Gabriela Popescu, 49-letni Ionel Cirmaciu in 67-letna Elena Ciosan.

Kot je poudarila tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš, zoper 32-letnega voznika sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Dodala je, da je na vozilu in priklopniku nastalo za 50.000 evrov škode, na prometni opremi pa za dodatnih 10.000 evrov.

Za omenjeno kaznivo dejanje slovenski kazenski zakonik (člen 323/2 KZ-1) predvideva do 8 let zapora ter za določen čas prepoved vožnje. Kot pa vse kaže, bodo 32-letniku, ki je očitno zaspal za volanom, sodili v Romuniji, kjer so sankcije bistveno višje kot pri nas. Predsednik Okrožnega sodišča v Murski Soboti, sodnik Branko Palatin, je namreč potrdil, da je v takšnih primerih dovoljen prenos pristojnosti za sojenje.