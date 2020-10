Kriv je 20-letnik, z enim voznikom je hudo

Prometno nesrečo s hudimi poškodbami so celjski policisti obravnavali v soboto okoli 18.30 zunaj naselja Šmartno pri Slovenj Gradcu. Povzročil jo je 20-letni voznik tovornega avtomobila, ki je vozil iz smeri Slovenj Gradca proti Šmartnemu.



»20-letni voznik vožnje ni prilagodil razmeram na vozišču in je trčil v kolono vozil, ki so stala pri rdeči luči pred cestno zaporo zaradi del na vozišču. V trčenju se je hudo poškodoval 43-letni voznik osebnega vozila (zadnji v koloni), druga dva udeležena voznika, stara 34 in 22 let, ter povzročitelj nesreče pa niso bili poškodovani,« poroča PU Celje.



Tovornjakarja bodo kazensko ovadili.