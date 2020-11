Kristina po prepiru zgrmela iz devetega nadstropja

V koprskem naselju Prisoje se je v nedeljo zjutraj odvila neopisljiva tragedija. Iz stanovanja v devetem nadstropju bloka na Cesti na Markovec 9 je bilo po navedbah sosedov slišati prepir. »Slišal sem glasen prepir in vpitje pa tudi, kot bi nekdo premikal stole. Sledil je krik, potem pa tišina,« nam pove sosed in doda, da je bilo to deset minut pred osmo. Slabih dvajset minut pozneje, ob 8.08, je očividka pod blokom zagledala trupli moškega in ženske ter poklicala policijo, je včeraj v izjavi za javnost povedal Dejan Grandič, pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije koprske policijske uprave.V Prisoje so prišli ...