Kristijan Kamenik noče k psihologu

Tožilstvo ​Kristijanu Kameniku očita umor 73-letnega Štefana Poharca in njegove 75-letne žene Frančiške ter njunih podnajemnic, 36-letne Helene Krošlin in njene 17-letne hčerke Viktorije. Po 25 letih so zaradi precejšnjega tehnološkega napredka odkrili tudi sledi sostorilca, a zadeva je še v preiskavi.

Prav zaradi napredka v tehnologiji je sodni senat, ki mu predseduje sodnica Alenka Jazbinšek Žgank, na včerajšnji obravnavi že tretjega sojenja ugodil predlogu okrožnega državnega tožilca Gorazda Kacijančiča za ponovno vrednotenje že opravljenih analiz in ponovni pregled nekaterih materialnih dokazov.

Ponovni pregled

»Čeprav po 25 letih realno ni mogoče pričakovati, da bodo odkrili nove biološke sledi, vendarle predlagam, da se strokovnjakom naloži ponovni pregled nekaterih zaseženih predmetov, in sicer cigaretnih ogorkov, papirnatih nalepk, tulcev nabojev in kovinskih lisic,« je dejal tožilec, ki je predlagal, da vrednotenje opravljenih analiz in novi pregled oziroma analize opravi Nacionalni forenzični laboratorij. Kamenikova zagovornica odvetnica Maksimilijana Kincl Mlakar je vztrajala, da mora analizo opraviti Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani, njenemu predlogu je sledil tudi senat.

Medtem ko bodo iskali morebitne biološke sledi na predmetih, pa Kamenika ne bo pregledoval nihče. Tožilec je sicer vztrajal, da naj ga pregleda sodni izvedenec psihološke stroke, ki bi ugotavljal njegovo osebnostno strukturo. Kincl Mlakarjeva pa je bila jasna: »Izvedenec psihološke stroke nikakor ne bo mogel odgovoriti na ključna vprašanja v tem kazenskem postopku. Ta so nam vsem jasna in nimajo zveze z osebnostjo Kristijana Kamenika. Izvedensko mnenje ne bi pripomoglo k razjasnitvi dejanj, ki se očitajo Kristijanu Kameniku, zato je popolnoma nepotrebno.« S tem se je strinjal senat. Tudi zato, ker Kamenik zavrača pregled pri psihologu, k pogovoru z njim pa ga ne morejo prisiliti.

Tožilstvo predlaga ponovni pregled zaseženih cigaretnih ogorkov, papirnatih nalepk, tulcev nabojev in kovinskih lisic.

Na včerajšnji obravnavi bi morali zaslišati še eno pričo, a je ni bilo zaradi bolezni. Tožilec je predlagal, da sodni izvedenec oceni, ali je sposobna pričati, senat bo o tem najprej povprašal osebno zdravnico priče.

Kamenik je bil zaradi štirikratnega umora v Tekačevem že obsojen na 20 let zapora decembra 1999. Sodba je bila razveljavljena, na ponovnem sojenju pa je bil oproščen. Tretje sojenje se je začelo novembra lani, vmes pa so bili iz spisa izločeni ključni dokazi. Kamenikova zagovornica je tako že po prvi obravnavi opozorila, da »ni podan niti zahtevan dokazni standard, to je utemeljeni sum. Ni dvoma, da so bili ustreljeni, ampak ničesar ni v obtožnici, kar bi na nivoju dokaznega standarda utemeljenega suma potrjevalo, da je to naredil Kristijan Kamenik. Obtožnica je torej popolnoma prazna, invalidna.« Kamenik krivdo v celoti zavrača.

Sojenje se bo nadaljevalo predvidoma marca.