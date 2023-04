Kriptoprevari, da te kap: na tak način so prevarali Ptujčana in Bistričana

Mariborski policisti obravnavajo dve goljufiji s kriptovalutami. Pri prvem je oškodovanec s ptujskega območja prejel klic, da ima na trgovalnem računu večji znesek finančnih sredstev, čeprav z njim naj ne bi trgoval. Posredoval je podatke in še omogočil dostop do upravljanja računalnika. Z bančnega računa mu je bilo odtegnjenih dobrih 6.000 evrov.

Skorajda 40.000 evrov pa so z bančnega računa odtegnili moškemu s slovenjebistriškega konca, ki je prejel klic, da bodo zaprli njegov trgovalni račun s kriptovalutami, na katerega naj bi sam sicer nakazal le manjši znesek. Obljubljeno mu je bilo, da mu bo nakazan dobiček. Posredoval je osebne in bančne podatke ter omogočil dostop do upravljanja z računalnikom, nakar mu je bilo z računa odtegnjenih skorajda 40.000 evrov.