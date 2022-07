Kriminalka v centru Ljubljane: vstopil je v lokal, zahteval denar in zagrozil z ostrim predmetom

V soboto okoli 12.30 so bili ljubljanski policisti obveščeni, da je do sedaj neznani storilec vstopil v enega izmed lokalov na območju centra Ljubljane. Od prodajalke je zahteval denar, grožnje pa podkrepil z ostrim predmetom. Odtujil je nekaj deset evrov gotovine in peš pobegnil. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Opis osumljenca: moški star okoli 35-40 let, rjavih kratkih las, na vratu ima tatu orla, oblečen v tri četrt temne hlače ter karirasto belo črno rjavo srajco. Nosil je nahrbtnik, govoril je angleško. »Vse, ki bi kaj vedeli o osumljencu, prosimo, da to sporočijo na 113, lahko tudi anonimno na 080 1200,« so še sporočili z ljubljanske policijske uprave.