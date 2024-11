Kriminalka pri Kranju: zadeta bežala pred policijo, ni se dobro končalo

Kranjski prometni policisti so včeraj okoli 13.30 na območju Planine v Kranju imeli v postopku voznika avtomobila, ki so ga začeli ustavljati z modrimi lučmi in sireno, vendar na znake policistov ni ustavil, temveč je s pospešeno hitrostjo policistom zbežal z vidnega polja v smeri Čirč.

Ko so se policisti pripeljali do naselja Hrastje, so tam izsledili avtomobil, v njem voznika in sopotnika, ki sta bila samoudeležena v prometni nesreči. Po prvih podatkih policije je 24-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti najprej trčil v betonsko ograjo ob cesti in v nadaljevanju še v živo mejo, kjer je z avtomobilom obstal ter se telesno poškodoval. V avtomobilu je bil tudi sopotnik, ki je bil lahko telesno poškodovan. Na kraju dogodka je obema prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in voznika odpeljalo v zdravstveno ustanovo.

Brez vozniške, neregistriran avtomobil in pod vplivom drog

Voznik je vozil neregistriran avtomobil z nameščenimi registrskimi tablicami, ki ne pripadajo temu avtomobilu, brez veljavnega vozniškega dovoljenja B-kategorije in pod vplivom prepovedane droge. Hitri test na prepovedano drogo, ki so mu ga odredili policisti, je bil pozitiven na prepovedano drogo konopljo in kokain. Odredili so mu strokovni pregled.

V času obravnave prometne nesreče je bila cesta na cestni relaciji Čirče-Hrastje zaprta. Pomoč na kraju samem so nudili tudi gasilci. Policisti za voznika vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.