Kot v kriminalki: zamaskiran vstopil in zahteval denar

Dopoldne so bili celjski policisti obveščeni o ropu pošte na Teharjah, poroča tamkajšnja policijska uprava. Zamaskiranec je malo pred 9.30 vstopil v prostore pošte, zagrozil uslužbencu in zahteval denar. Ko je dobil denar, je zapustil prostore pošte. Preiskava ropa intenzivno poteka.Pri policiji preverjamo, ali je moški oborožen in koliko denarja je odnesel.Teharsko pošto so oropali tudi novembra 2019, ko sta zamaskirana moška tik pred zaprtjem pošte vstopila v prostore poslovalnice, zaposleni zagrozila s pištolo in zahtevala denar. Pobegnila sta z nekaj več kot 6000 evri.