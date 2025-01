Kriminalisti zasegli več kot sedem kilogramov posušene konoplje (FOTO)

Ljubljanski kriminalisti so po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi o hišni preiskavi pri 46-letnem osumljencu našli in zasegli več kot sedem kilogramov že posušene prepovedane droge, in sicer rastline konoplje, ter pripomočke za gojenje.

Kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi.