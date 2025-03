Kriminalisti ujeli 36-letnika, ki je vlomil v bencinski servis in razstrelil bankomat

Septembra lani je v nočnih urah prišlo do vloma v bencinski servis v Gederovcih. Takrat sta neznana storilca vlomila v bencinski servis, kjer sta z eksplozivnim sredstvom poškodovala bankomat. Storilcema ni uspelo odtujiti denarja, sta pa zaradi razstrelitve poškodovana bankomat in objekt.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Murska Sobota so na podlagi opravljenega ogleda, zavarovanih sledi na kraju in zbiranja obvestil izsledili storilca kaznivega dejanja, in sicer 36-letnega državljana Moldavije. Zoper tujega državljana so podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine, so zdaj sporočili z murskosoboške policijske uprave.