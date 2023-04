Kriminalisti prijeli 42-letnega bolgarskega državljana, ki je prodajal heroin

Novogoriški kriminalisti so v začetku prejšnjega tedna v bližnji okolici Nove Gorice zaznali varnostni pojav s področja prepovedanih drog, kjer je takrat še neznani moški drugemu moškemu oz. državljanu Italije, prodal manjšo količino prepovedane droge heroin. Zoper navedenega italijanskega državljana bodo policisti PP Nova Gorica uvedli hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku zaradi storitve prekrška Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (po drugem odstavku 33. člena ZPPPD).

Naknadno so ugotovili, da je za prodajo prepovedane droge osumljen 42-letni državljan Bolgarije.

Prav tako je bilo z zbiranjem obvestil ugotovljeno, da je osumljenec že večkrat pred tem varnostnim dogodkom prodajal prepovedano drogo. Ker so obstajali utemeljeni razlogi za sum, da je 42-letni Bolgar izvrševal kazniva dejanja Neupravičene proizvodnje in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami zaizdelavo prepovedanih drog, so kriminalisti na podlagi podane pobude pridobili odredbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici za izvedbo hišne in osebne preiskave pri navedenem osumljencu.

Novogoriški kriminalisti so v sredini prejšnjega tedna opravili hišno in osebno preiskavo pri 42-letnem osumljencu, prav tako mu je bila odvzeta prostost na podlagi določil 157. člena Zakona o kazenskem postopku in je bil pridržan v policijskih prostorih.

V sklopu hišne in osebne preiskave so kriminalisti in policisti našli in zasegli več PVC vrečk z vsebino rjave grudičaste snovi (sum prepovedane droge heroin), nekaj gotovine ter druge predmete in elektronske naprave, ki so pomembni za nadaljnjo preiskavo v okviru predkazenskega postopka.

Novogoriški kriminalisti so zasežene snovi in druge predmete poslali v nadaljnjo analizo.

Osumljenec je bil naslednjega dne s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve treh kaznivih dejanj Neupravičene

proizvodnje in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (po prvem odstavku 186. člena KZ-1) priveden in izročen v nadaljnji postopek preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Slednji je po zaslišanju zoper 42-letnega bolgarskega državljana odredili pripor.